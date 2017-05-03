15:47 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Нежине похитили памятник Марку Бернесу

В населенном пункте Нежин, что на Черниговщине, неизвестные похитили недавно монумент известному певцу, а также актеру Марку Бернесу.

В Нежине похитили памятник Марку Бернесу

Эту информацию распространили украинские СМИ ранее. При этом сведения про инцидент уже подтвердили в черниговском полицейском управлении.

На данный момент на месте событий трудятся местные правоохранители. Они же решают вопрос касательно открытия уголовного производства. А памятник, который изготовлен из бронзы, воспроизводит кадр из кино Два бойца. Он был ранее установлен на деньги мецената.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на том месте, где ранее был памятник Ленину, теперь будут мята и розмарин – согласно задумке художницы из Мексики.


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