В Нежине похитили памятник Марку Бернесу

Эту информацию распространили украинские СМИ ранее. При этом сведения про инцидент уже подтвердили в черниговском полицейском управлении.

На данный момент на месте событий трудятся местные правоохранители. Они же решают вопрос касательно открытия уголовного производства. А памятник, который изготовлен из бронзы, воспроизводит кадр из кино Два бойца. Он был ранее установлен на деньги мецената.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на том месте, где ранее был памятник Ленину, теперь будут мята и розмарин – согласно задумке художницы из Мексики.