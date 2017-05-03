В Киевской области произошел пожар в детском саду

Пресс-служба ГСЧС Киевской области сообщает, что из-за задымления пожарные эвакуировали из здания детского сада 98 детей.
Сообщается, что сегодня днем в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре в детском саду "Сказка", расположенном в г. Боярка.
Пожарные, прибывшие по вызову установили, что в электрощитовой на первом этаже двухэтажного детского сада возникло сильное задымление. Спасатели вместе с сотрудниками детского сада эвакуировали из задымленного здания 98 воспитанников.
После проведенной проверки в электрощитовой была обнаружена поврежденная от перегрева изоляция.
Пострадавших нет.
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