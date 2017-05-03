В Киевской области произошел пожар в детском саду

Сообщается, что сегодня днем в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре в детском саду "Сказка", расположенном в г. Боярка.

Пожарные, прибывшие по вызову установили, что в электрощитовой на первом этаже двухэтажного детского сада возникло сильное задымление. Спасатели вместе с сотрудниками детского сада эвакуировали из задымленного здания 98 воспитанников.

После проведенной проверки в электрощитовой была обнаружена поврежденная от перегрева изоляция.

Пострадавших нет.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Балаклее изъяли 28 тыс боеприпасов.