В Киеве на взятке был арестован военный

В сообщении говорится, что Дарницкий районный суд города Киева по ходатайству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога.

Кроме того, Военной прокуратурой ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Задержан взяточник был в ходе совместной операции, проводимой военной прокуратурой Дарницкого гарнизона и Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский военный погиб во время учений.