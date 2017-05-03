18:42 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве на взятке был арестован военный

В пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины сообщают, что в столице арестован военнослужащий, который за 15 тыс. долларов США намеревался предоставить подчиненных военнослужащих-контрактников для охраны частного общества

В Киеве на взятке был арестован военный

В сообщении говорится, что Дарницкий районный суд города Киева по ходатайству военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога.

Кроме того, Военной прокуратурой ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Задержан взяточник был в ходе совместной операции, проводимой военной прокуратурой Дарницкого гарнизона и Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский военный погиб во время учений.


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