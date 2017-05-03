В ГСЧС поведали про ситуацию с водоснабжением Авдеевки

При этом украинская Госслужба Украины по вопросам ЧС поведала про ситуацию со снабжением водой в н.п. Авдеевка, что на Донетчине. Третьего мая эти сведения передала пресс-служба облуправления ГСЧС.

Так, состоянием на 13-ть часов дня третьего мая снабжение электричеством фильтровальной станции не присутствует. На данном этапе вода со станции идет самотеком. А ради получения гражданами централизованного водоснабжения уже образован запас воды в резервуаре населенного пункта – на четыре тысячи кубометров.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в н.п. Авдеевка водоснабжение восстановили.