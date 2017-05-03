Украинский военный погиб во время учений

Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщил, что из-за взрыва имитационных средств во время плановых занятий по боевой подготовке погиб один из военнослужащих.
В сообщении говорится, что мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений. Во время транспортировки в медицинское учреждение у раненного остановилось сердце.
Спасти военного не удалось.
Также в пресс-службе отметили, что обстоятельства происшествия выясняются представителями военной службы правопорядка и национальной полиции.
Ранее УРА-Информ сообщал, что шесть раненых бойцо АТО госпитализированы в больницу Днепра.