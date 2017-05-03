16:32 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165232:nastia

Украинский военный погиб во время учений

Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщил, что из-за взрыва имитационных средств во время плановых занятий по боевой подготовке погиб один из военнослужащих.

Украинский военный погиб во время учений

В сообщении говорится, что мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений. Во время транспортировки в медицинское учреждение у раненного остановилось сердце.

Спасти военного не удалось.

Также в пресс-службе отметили, что обстоятельства происшествия выясняются представителями военной службы правопорядка и национальной полиции.

Ранее УРА-Информ сообщал, что шесть раненых бойцо АТО госпитализированы в больницу Днепра.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив