Украинский военный погиб во время учений

В сообщении говорится, что мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений. Во время транспортировки в медицинское учреждение у раненного остановилось сердце.

Спасти военного не удалось.

Также в пресс-службе отметили, что обстоятельства происшествия выясняются представителями военной службы правопорядка и национальной полиции.

Ранее УРА-Информ сообщал, что шесть раненых бойцо АТО госпитализированы в больницу Днепра.