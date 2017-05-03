Порошенко подписал закон, дающий возможность присвоить звание герой Украины иностранцам

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Такм образом, звание герой Украины может быть присвоено посмертно иностранцу. Кроме того, соответствующим законом он может быть награжденный орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции достоинства.

Отметим, что такое решение Петр Порошенко принял по результатам встречи с семьями Героев Небесной Сотни, которая состоялась 20 февраля. В свою очередь документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о налогообложении дивидендов.