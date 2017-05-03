13:42 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине фиксируют вспышку АЧС

В одном из фермерских хозяйств Киевщины недавно заметили заболевание, а также гибель свиней.

На Киевщине фиксируют вспышку АЧС

Так, в поселке региона Поток Киевской области зафиксирована внезапная вспышка чумы свиней (АЧС). Эти сведения распространили в Госпродпотребслужбе.

Согласно сведениям ГУ Госпродпотребслужбы Ровенщины недавно фиксировали заболевание животных. В ходе изучения проб взятого ранее материала в НИИ по диагностике и санэкспертизы (г. Киев) был поставлен диагноз - чума свиней – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в январе по причине выявленной АЧС на Днепропетровщине в регионе решили ввести карантин. Вскоре появились даже карантинные посты.


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