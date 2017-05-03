16:06 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине будут судить мужчину, который выбросил из окна собаку на глазах малолетней дочери

Пресс-служба прокуратуры Киевской области сообщает, что в Киевской области будут судить мужчину, который ради мести жене, на глазах мелолетней дочери, выбросил из окна щенка.

На Киевщине будут судить мужчину, который выбросил из окна собаку на глазах малолетней дочери

В сообщении говорится, что в результате падения животное получило телесные повреждения в виде нескольких переломов.

Киево-Святошинской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который нарушил ч. 2 ст. 18 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения", а также ч. 2 ст. 299 (издевательства над животными, относящимися к позвоночным, совершенном с применением жестоких методов в присутствии малолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранителями установлено, что мужчина, находясь в квартире вместе с 12-летней дочерью, подошел к собственной собаке породы лабрадор и, взяв ее за ошейник, выбросил с балкона 3 этажа. Таким образом он хотел отомстить жене.

Ранее УРА-Информ сообщал, что завтра в Оболонском суде Киева состоится заседание по делу Януковича.


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