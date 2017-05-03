На Киевщине будут судить мужчину, который выбросил из окна собаку на глазах малолетней дочери

В сообщении говорится, что в результате падения животное получило телесные повреждения в виде нескольких переломов.

Киево-Святошинской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который нарушил ч. 2 ст. 18 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения", а также ч. 2 ст. 299 (издевательства над животными, относящимися к позвоночным, совершенном с применением жестоких методов в присутствии малолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранителями установлено, что мужчина, находясь в квартире вместе с 12-летней дочерью, подошел к собственной собаке породы лабрадор и, взяв ее за ошейник, выбросил с балкона 3 этажа. Таким образом он хотел отомстить жене.

Ранее УРА-Информ сообщал, что завтра в Оболонском суде Киева состоится заседание по делу Януковича.