На Евровидение прибыли делегации 36 государств

Конкурс, как известно, принимает столица. Эту информацию при помощи Тwitter распространил Вячеслав Кириленко – украинский вице-премьер. Согласно его сообщению – на данный конкурс уже приехали делегации – из 36-ти государств, которые примут участие в мероприятии.

Репетиции успели устроить 27 участников конкурса – уточнил при этом Кириленко. За сутки второго мая на конкурс успели прибыть 160 участников конкурса.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на первое мая на конкурс Евровидение сумели приехать примерно 200 участников. Про это передавали представители пограничной службы.