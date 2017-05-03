11:39 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Евровидение прибыли делегации 36 государств

Делегации из 36-ти государств приехали на данный момент на Евровидение-2017.

На Евровидение прибыли делегации 36 государств

Конкурс, как известно, принимает столица. Эту информацию при помощи Тwitter распространил Вячеслав Кириленко – украинский вице-премьер. Согласно его сообщению – на данный конкурс уже приехали делегации – из 36-ти государств, которые примут участие в мероприятии.

Репетиции успели устроить 27 участников конкурса – уточнил при этом Кириленко. За сутки второго мая на конкурс успели прибыть 160 участников конкурса.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на первое мая на конкурс Евровидение сумели приехать примерно 200 участников. Про это передавали представители пограничной службы.


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