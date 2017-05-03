Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена

Эти данные при помощи соцсети передал глава Донецкой администрации Павел Жебривский. Согласно его сообщению – вновь оказалась обесточенной фильтровальная станция на востоке. А причиной же прекращения деятельности пока что не выяснена.

Сейчас электромонтеры должны будут выйти в район станции и установить причину, а также вид повреждений – также добавил он. В резервуарах же населенного пункта Авдеевка воды достаточно еще на пару суток.

Как сообщал УРА-Информ, в конце апреля на указанной станции восстановили электроснабжение и жители начали получать воду в привычном режиме.