68 дельфинов погибло в Черном море недалеко от Краснодарского края

В сообщении говорится, что в ходе проведения плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов природоохранной прокуратурой обнаружены факты гибели 68 особей дельфинов.

Сообщается, что около 70 млекопитающих погибли в течение одного месяца, начиная с 1 апреля.

В прокуратуре заявили, что с учетом установленных обстоятельств инициировано осуществление соответствующих контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выяснение причин смерти дельфинов. А также проведение лабораторных исследований проб морской воды и тел животных.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине будут судить мужчину, который выбросил из окна собаку на глазах малолетней дочери.