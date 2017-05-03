68 дельфинов погибло в Черном море недалеко от Краснодарского края

Пресс-служба местной прокуратуры города Новороссийска (Краснодарский край) сообщила, что в акватории Черного моря зафиксировали гибель около 70 дельфинов.
В сообщении говорится, что в ходе проведения плановой проверки соблюдения законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов природоохранной прокуратурой обнаружены факты гибели 68 особей дельфинов.
Сообщается, что около 70 млекопитающих погибли в течение одного месяца, начиная с 1 апреля.
В прокуратуре заявили, что с учетом установленных обстоятельств инициировано осуществление соответствующих контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выяснение причин смерти дельфинов. А также проведение лабораторных исследований проб морской воды и тел животных.
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