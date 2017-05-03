17:24 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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635 авто для полиции проходят оформление

Первая партия авто, которая состоит из 635 Mitsubishi специально для полиции, уже прибыла в нашу страну.

635 авто для полиции проходят оформление

Эти авто предназначены специально для работников Национальной полиции. И крупная партия таких уже поступила в страну. На данный момент ведется процесс оформления этих машин.

Эти сведения при помощи Twitter распространил министр МВ – А. Аваков. Согласно его словам –635 гибридных Mitsubishi - первая партия - в Украине. Теперь проходит их оформление. Также Аваков добавил, что получилось сэкономить 125 миллионов гривен. При этом известно, что компания Mitsubishi сообщила о своем согласии снизить стоимость авто Outlander PHEV для полицейских на 14-ть процентов.

Как сообщал УРА-Информ, Турция намерена помочь украинской полиции.


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