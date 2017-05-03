15:22 03.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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30 обстрелов зафиксировано в мариупольском направлении

Во время брифинга спикер Министерства обороны Украины, полковник Андрей Лысенко сообщил, что за прошедшие сутки на мариупольском направлении враг 30 раз нарушил режим тишины .

30 обстрелов зафиксировано в мариупольском направлении

В сообщении говорится, что боевики продолжают обстрелы по всей линии фронта. Только на мариупольском направлении противник нарушил режим тишины 30 раз.

По словам спикера, противник эпизодически применяет минометы и бронетехнику. Выпущено около 25 мин.

Отмечается, что в основном обстрелы происходят в темное время суток.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в зоне АТО погиб еще один украинский силовик.


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