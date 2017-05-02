В "ДНР" и "ЛНР" принуждают бюджетников выходить на митинг

Согласно информации разведки, оккупационные "власти" на востоке перевирают факты истории Второй мировой войны.
Так, т.н. "власти" "народных республик" принуждают бюджетников приходить девятого мая на митинг. Эта информация поступила от ГУ разведки в Facebook.
Оказалось, что российским командованием в праздничные майские дни устроены пропагандистские мероприятия – для создания отличного имиджа оккупационных войск – и путем искажения истории Второй мировой войны – в том числе. На востоке хотят устроить массовые демонстрации – при участии немалого количества населения.
Как сообщал УРА-Информ, боевики востока все так же ведут обстрелы позиций силовиков.