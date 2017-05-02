13:48 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "ДНР" и "ЛНР" принуждают бюджетников выходить на митинг

Согласно информации разведки, оккупационные "власти" на востоке перевирают факты истории Второй мировой войны.

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Так, т.н. "власти" "народных республик" принуждают бюджетников приходить девятого мая на митинг. Эта информация поступила от ГУ разведки в Facebook.

Оказалось, что российским командованием в праздничные майские дни устроены пропагандистские мероприятия – для создания отличного имиджа оккупационных войск – и путем искажения истории Второй мировой войны – в том числе. На востоке хотят устроить массовые демонстрации – при участии немалого количества населения.

Как сообщал УРА-Информ, боевики востока все так же ведут обстрелы позиций силовиков.


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