В "ДНР" и "ЛНР" принуждают бюджетников выходить на митинг

Так, т.н. "власти" "народных республик" принуждают бюджетников приходить девятого мая на митинг. Эта информация поступила от ГУ разведки в Facebook.

Оказалось, что российским командованием в праздничные майские дни устроены пропагандистские мероприятия – для создания отличного имиджа оккупационных войск – и путем искажения истории Второй мировой войны – в том числе. На востоке хотят устроить массовые демонстрации – при участии немалого количества населения.

Как сообщал УРА-Информ, боевики востока все так же ведут обстрелы позиций силовиков.