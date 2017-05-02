В Днепр доставили раненных из зоны АТО

В сообщении говорится, что вчера поздно вечером военным вертолетом в Днепр были эвакуированы четверо военных. Двух больных доставили в военный госпиталь, третьего с осколочным касательным ранением головы - в больницу Мечникова, а четвертого – с ожогами 25% тела - в ожоговое отделение.

Ранее УРА-Информ сообщал, что более 20 мин было выпущено российскими боевиками за последние сутки в зоне АТО.