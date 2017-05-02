Представители ДНР "решили проверить" украинские тюрьмы

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на источники в Кабмине.

По данным СМИ, процесс верификации осужденных и задержанных за преступления против Украины с самопровозглашенной ДНР уже идет, а представители "республики" на данный момент уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории. В прочем ранее сообщалось, что верификацию осуществляют не представители ДНР, а родственники заключенных. В частности, родственники, которые проживают на временно оккупированной территории, решили узнать условия содержания.

также, представители ЛНР хотят присоединиться к верификации заключенных с 4 мая. По их мнению, данный процесс призван подтвердить или опровергнуть нежелание заключенных быть переданными на оккупированные территории. Позиционируется данный вопрос в рамках обмена пленными. Что стоит отметить верификация проходит с участием представителей ОБСЕ.

Как ранее сообщал УРА-Информ, ОБСЕ подсчитала количество погибших гражданских в зоне АТО