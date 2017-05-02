На Куликовом поле призвали к импичменту Порошенко

Несмотря на попытки полиции не пускать участников акции на площадь, активисты в большом количестве собрались у Дома профсоюзов. Участники акции скандировали: "Вон из Одессы, бандеровские бесы!", "Не забудем, не простим!", "Одесса - город герой".

В ходе мероприятия активисты заявили, что президент Украины Петр Порошенко несет ответственность за отсутствие результатов расследования трагедии и "покрывает убийц". Матери погибших обвинили президента в замораживании и имитации расследования преступлений на Куликовом поле 2 мая 2014 г. Участники акции держали плакаты "Импичмент Порошенко" и выкрикивали соответствующие лозунги об отставке президента.

Лидер украинских землячеств Дмитрий Скворцов сообщил, что родственники погибших обратятся в Верховную раду с требованием создания комиссии по импичменту Порошенко: "Сотрудники "правоохранительных" органов задержали родственников погибших и не давали им пройти для возложения цветов и молитвы. Вот поступает информация, что кое-кого уже отпустили, но понятно, что всех "зафиксировали". Родители, дети, близкие погибших в ответ обвиняют в репрессиях и отсутствии результатов расследования по Одесской Хатыни человека, который называет себя гарантом соблюдения Конституции. Они намерены собрать подписи и передать их в Верховную раду с требованием создать комиссию по расследованию (без)действий Порошенко".

Одна из групп, которая развернула баннер "Импичмент Порошенко", была задержана полицией. Также между активистами "Куликова поля" и представителями "Правого сектора" (во главе с лидером одесской ячейки Сергеем Стерненко) завязалась драка. Однако правоохранители разняли конфликтующие стороны.