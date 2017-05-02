На КПВВ "Гнутово" женщина родила ребенка

Эти сведения распространила пресс-служба пограничного отряда Донетчины. Согласно данным – после того, как закрылся пункт Гнутово, туда с неподконтрольных территорий прибыла машина, а там была беременная женщина и двое детей. Женщина 1976-го года внезапно ощутила схватки.

Роженица вскоре была перемещена в здание предоставления медпомощи, где фельдшер принял роды. А пограничники в данный период как раз оформили семье бумаги на въезд в подконтрольную территорию.

Как сообщал УРА-Информ, недавно экипаж лайнера компании Turkish Airlines принял роды во время полета у одной из пассажирок.