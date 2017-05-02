12:55 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165165:mysnichenko

На КПВВ "Гнутово" женщина родила ребенка

В пункте “Гнутово” у женщины внезапно начались роды. 

На КПВВ

Эти сведения распространила пресс-служба пограничного отряда Донетчины. Согласно данным – после того, как закрылся пункт Гнутово, туда с неподконтрольных территорий прибыла машина, а там была беременная женщина и двое детей. Женщина 1976-го года внезапно ощутила схватки.

Роженица вскоре была перемещена в здание предоставления медпомощи, где фельдшер принял роды. А пограничники в данный период как раз оформили семье бумаги на въезд в подконтрольную территорию.

Как сообщал УРА-Информ, недавно экипаж лайнера компании Turkish Airlines принял роды во время полета у одной из пассажирок.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив