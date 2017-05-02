11:16 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На границе с Крымом ситуация стабилизировалась

В течение прошлых 24 часов ситуация в точках въезда-выезда, что граничат с территорией Крыма, стабилизировалась. 

На границе с Крымом ситуация стабилизировалась

Эти сведения передал помощник главы погранотряда И. Шевцов. Согласно его данным – пограничники двух отрядов заранее подготовились к службе в выходные дни. В контрольных пунктах стало больше рабочих мест – чтобы быстрее оформлять граждан.

При этом желающих отправиться для отдыха в Крым было немного, и существенного роста пассажиропотока тоже не было – также сказано в сообщении. Контрольные же службы замедлили операции по пропуску, и это стало причиной накопления транспорта в сторону Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Молдова и Украина планировали создание современного пункта пропуска.


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