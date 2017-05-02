На границе с Крымом ситуация стабилизировалась

Эти сведения передал помощник главы погранотряда И. Шевцов. Согласно его данным – пограничники двух отрядов заранее подготовились к службе в выходные дни. В контрольных пунктах стало больше рабочих мест – чтобы быстрее оформлять граждан.

При этом желающих отправиться для отдыха в Крым было немного, и существенного роста пассажиропотока тоже не было – также сказано в сообщении. Контрольные же службы замедлили операции по пропуску, и это стало причиной накопления транспорта в сторону Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Молдова и Украина планировали создание современного пункта пропуска.