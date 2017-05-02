Четырех человек задержали в Одессе

В сообщении говорится, что во время мероприятий в Одессе задержано 4 человека, которые нарушали правопорядок. Их доставили в отделения полиции, чтобы составить административные протоколы и зафиксировать нарушения.

Также сообщается, что сейчас на Куликовом поле находится более тысячи правоохранителей. Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин заявил, что полицейские, а также представители ГСЧС, СБУ и Нацгвардии будут находится в местах массового скопления людей столько, сколько это будет необходимо. Кроме того, на Куликовом поле также находится руководство области и первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в одесскую полицию дважды поступали сообщения о заминировании Куликова поля.