14:22 01.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО ранены семеро военных

В зоне АТО по итогам ведения военных действий за сутки была гибель одного силовика.

В зоне АТО ранены семеро военных

Так, за последние 24 часа погиб один силовик, а также семеро были ранены. Об этом поведал недавно представитель Минобороны по делам АТО А. Лысенко. Согласно его словам – по итогам военных действий один силовик все же погиб, при этом также еще сем были травмированы и ранены – добавил он.

Лысенко при этом отметил, что наиболее непростые потери пришлись за сутки именно на Катериновку, где по итогам вражеского обстрела погиб наш силовик и ранения получили еще двое. Более того – еще двое военных подорвались в районе Крымского – на неком взрывном устройстве.

Как сообщал УРА-Информ, террористы в зоне АТО повредили несколько гражданских зданий.


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