В зоне АТО ранены семеро военных

Так, за последние 24 часа погиб один силовик, а также семеро были ранены. Об этом поведал недавно представитель Минобороны по делам АТО А. Лысенко. Согласно его словам – по итогам военных действий один силовик все же погиб, при этом также еще сем были травмированы и ранены – добавил он.

Лысенко при этом отметил, что наиболее непростые потери пришлись за сутки именно на Катериновку, где по итогам вражеского обстрела погиб наш силовик и ранения получили еще двое. Более того – еще двое военных подорвались в районе Крымского – на неком взрывном устройстве.

Как сообщал УРА-Информ, террористы в зоне АТО повредили несколько гражданских зданий.