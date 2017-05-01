10:14 01.05.2017 | Общество | Новости
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В мире отмечают Международный день труда

Первого мая 1886 работники США провели забастовку.

В мире отмечают Международный день труда

Рабочие предъявляли такое требование – получить рабочий день, который длится восемь часов Забастовка в итоге была завершена столкновениями с полицией, а уже спустя какое-то время в указанный день стали отмечать Праздник труда.

Уже в июле 1889 г. Парижский конгресс в качестве памяти про митинги рабочих Чикаго решил первое мая объявить днем массовых акций. И в 1890 году в ряде государств в первый раз отметили День труда.

На сегодняшний день данный праздник отмечают в 142-ух странах мира – в первый понедельник мая или первого числа.

Как сообщал УРА-Информ, ранее правительство Украины приняло решение – в 2017 году сделать первое мая выходным днем.


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