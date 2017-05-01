Третьего мая ожидают следующую партию билетов на Евровидение

Билеты будут уже в 15:00 – их можно будет найти на сайте агента по билетам. Об этом ранее передали в украинском Crisis Media Center. Согласно данным – билеты в фан-зону, пару дней назад поступившие в продажу, проданы оказались за пару часов.

При этом новая партия будет третьего мая. Скоро в продаже также будут билеты для граждан, имеющих инвалидность. Подобных мест имеется 54. Как известно, полуфиналы пройдут в столице девятого и 11-го мая. 13-го мая проведут финал.

Как сообщал УРА-Информ, в Twitter специально для конкурса появились новые эмодзи.