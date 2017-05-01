Сегодня во многих областях Украины пройдут небольшие дожди

Об этом сообщает сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, в Винницкой и большинстве северных областей местами ожидаются кратковременные дожди. В свою очередь в Карпатах ожидается мокрый снег, а в отдельных районах грозы.

Пре этом ветер будет в переменных направлениях, 3-8 м/с, при грозах порывистый.

Тем не менее температура в западных и Житомирской областях ночью составит 2-7° тепла. В западных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, температура днем 11-16° тепла. А вот в Закарпатье температура воздуха будет 19° тепла.

На остальной территории ночью 6-11° тепла, днем 17-22°. В центральной и южной частях до 26°.

Добавим, в Киеве первого мая ожидается кратковременный дождь. В свою очередь температура ночью будет 9-11°, днем 19-21°.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в течение всего дня, 29 апреля, во всех регионах Украины температура воздуха будет повышаться. При этом в западных областях пройдут дожди с грозами.