К Евровидению в Twitter появились эксклюзивные emoji

Так, с сегодняшнего дня, при отправке хештегов #eurovision и # ESC2017 в твите появится сердце, что является давним символом конкурса.

Кроме этого, в день ​​открытия конкурса и церемонии красной дорожки, седьмого мая, при отправке хэштега со слоганом конкурса #CelebrateDiversity в твите появится логотип Евровидение-2017.

"Лого с главным призом конкурса в виде микрофона будет появляться вместе с хештегом #12points или #douzepoints, если их запостить во время шоу", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главной ареной Евровидения стал Международный Выставочный Центр. Это самое крупное выставочное сооружение Украины.