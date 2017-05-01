07:00 01.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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К Евровидению в Twitter появились эксклюзивные emoji

В Twitter появились новые эмодзи, которые создали специально к Евровидению 2017 в Киеве. Об этом сообщили на официальной странице международного песенного конкурса в Facebook.

К Евровидению в Twitter появились эксклюзивные emoji

Так, с сегодняшнего дня, при отправке хештегов #eurovision и # ESC2017 в твите появится сердце, что является давним символом конкурса.

Кроме этого, в день ​​открытия конкурса и церемонии красной дорожки, седьмого мая, при отправке хэштега со слоганом конкурса #CelebrateDiversity в твите появится логотип Евровидение-2017.

"Лого с главным призом конкурса в виде микрофона будет появляться вместе с хештегом #12points или #douzepoints, если их запостить во время шоу", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", главной ареной Евровидения стал Международный Выставочный Центр. Это самое крупное выставочное сооружение Украины.


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