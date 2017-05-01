03:46 01.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Андрей Шевченко выразил свое восхищение Владимиром Кличко

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко гордится Владимиром Кличко, несмотря на поражение от Энтони Джошуа. 

Андрей Шевченко выразил свое восхищение Владимиром Кличко

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, Владимир Кличко — легенда мирового бокса. Поскольку такую карьеру, которая была у него, невозможно никогда назвать концом, подчеркнул тренер сборной Украины.

"То, что сделал Владимир Кличко, навсегда останется в истории бокса. Он - легенда мирового бокса. И еще раз продемонстрировал это сегодня. Бои можно выигрывать, можно проигрывать. Но так как он провел этот поединок, какую форму он показал, - я только могу гордиться им", - добавил Андрей Шевченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук поделился впечатлениями о бое Кличко-Джошуа.

 


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