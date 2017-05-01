Андрей Шевченко выразил свое восхищение Владимиром Кличко

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, Владимир Кличко — легенда мирового бокса. Поскольку такую карьеру, которая была у него, невозможно никогда назвать концом, подчеркнул тренер сборной Украины.

"То, что сделал Владимир Кличко, навсегда останется в истории бокса. Он - легенда мирового бокса. И еще раз продемонстрировал это сегодня. Бои можно выигрывать, можно проигрывать. Но так как он провел этот поединок, какую форму он показал, - я только могу гордиться им", - добавил Андрей Шевченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук поделился впечатлениями о бое Кличко-Джошуа.