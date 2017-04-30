Врачам не удалось спасти украинского военного после обстрела

В сообщении говорится, что раненный военный был доставлен в больницу Авдеевки, где его оперировали несколько приезжих хирургов военного мобильного госпиталя, однако спасти защитника не удалось.

Утверждается, что учитывая состояние военнослужащего, повреждения органов и магистральных сосудов брюшной полости, операция длилась более пяти часов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что более тысячи взрывов на Донбассе за неделю.