10:20 30.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100165102:nastia

Врачам не удалось спасти украинского военного после обстрела

Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщил, что военный, получивший пулевое сквозное проникающее ранение брюшной полости, скончался во время операции.

Врачам не удалось спасти украинского военного после обстрела

В сообщении говорится, что раненный военный был доставлен в больницу Авдеевки, где его оперировали несколько приезжих хирургов военного мобильного госпиталя, однако спасти защитника не удалось.

Утверждается, что учитывая состояние военнослужащего, повреждения органов и магистральных сосудов брюшной полости, операция длилась более пяти часов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что более тысячи взрывов на Донбассе за неделю.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив