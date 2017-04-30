Врачам не удалось спасти украинского военного после обстрела

Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщил, что военный, получивший пулевое сквозное проникающее ранение брюшной полости, скончался во время операции.
В сообщении говорится, что раненный военный был доставлен в больницу Авдеевки, где его оперировали несколько приезжих хирургов военного мобильного госпиталя, однако спасти защитника не удалось.
Утверждается, что учитывая состояние военнослужащего, повреждения органов и магистральных сосудов брюшной полости, операция длилась более пяти часов.
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