Вакарчук прокомментировал бой Кличко з Джошуа

Соответствующие заявление певец сделал в своем микроблоге в Twitter.

"Джошуа прекрасный боксер. Он сегодня победил. Но Владимир Кличко был, есть и останется чемпионом! Наша гордость!" – написал Вакарчук.

После этого Вакарчук ответил на критику в сторону Кличко, которую начали оставлять в комментариях. Пользователи писали, что время Кличко-чемпиона закончилось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Виталий Кличко назвал боем гладиаторов поединок с участием брата.