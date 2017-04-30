22:33 30.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вакарчук прокомментировал бой Кличко з Джошуа

Известный украинский рок-музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук выразил слова поддержки украинскому боксеру Владимиру Кличко после поражения в бое с Энтоним Джошуа. 
 

Вакарчук прокомментировал бой Кличко з Джошуа

Соответствующие заявление певец сделал в своем микроблоге в Twitter.

"Джошуа прекрасный боксер. Он сегодня победил. Но Владимир Кличко был, есть и останется чемпионом! Наша гордость!" – написал Вакарчук.

После этого Вакарчук ответил на критику в сторону Кличко, которую начали оставлять в комментариях. Пользователи писали, что время Кличко-чемпиона закончилось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Виталий Кличко назвал боем гладиаторов поединок с участием брата.


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