Ушел из жизни известный украинский поэт Борис Олейник

Об этом сообщает журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

По его словам, в 11 часов 45 минут умер активной гражданской позицией Борис Олейник.

"Когда-то он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". А когда читаешь его "Молодецкую балладу", "Старую песню на новый мотив", "Ринг", "К проблеме: революция и художник", "А предатель всегда продает кого-то", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса", - подчеркнул Маслий.

Отметим, что Борис Олейник является автором более 40 книг поэзии и публицистики, издаваемых в Украине и других странах. При этом поэзия Олейника переводилась на русский, итальянский, чешский, словацкий, польский, сербохорватский, румынский и другие языки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Евгения Евтушенко - на 85-м году его жизни не стало.