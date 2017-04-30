16:52 30.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ушел из жизни известный украинский поэт Борис Олейник

В воскресенье, 30 апреля, на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олейник.

Ушел из жизни известный украинский поэт Борис Олейник

Об этом сообщает журналист Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

По его словам, в 11 часов 45 минут умер активной гражданской позицией Борис Олейник.

"Когда-то он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". А когда читаешь его "Молодецкую балладу", "Старую песню на новый мотив", "Ринг", "К проблеме: революция и художник", "А предатель всегда продает кого-то", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса",  - подчеркнул Маслий.

Отметим, что Борис Олейник является автором более 40 книг поэзии и публицистики, издаваемых в Украине и других странах. При этом поэзия Олейника переводилась на русский, итальянский, чешский, словацкий, польский, сербохорватский, румынский и другие языки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Евгения Евтушенко - на 85-м году его жизни не стало. 


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