Российские флаги в воздухе - ВИДЕО

В сообщении говорится, что во время выступления президента США Дональда Трампа на консервативной конференции в пригороде Вашингтона кто-то подбросил в воздух охапку российских флагов перед камерой.

Таким образом получилась видимость, что президент говорил свою фирменную фразу “Сделать Америку снова большой” на фоне флажков России.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Дональд Трамп высмеял журналистов Белого дома.