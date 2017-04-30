Трамп иронично высказался о журналистах Белого дома

Президент с иронией сказал, что в данную минуту журналисты совместно с актерами Голливуда утешают друг друга в банкетном зале одного из столичных отелей. Они проводят ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Без президента.

Также Трамп добавил, что как никогда счастлив находиться сейчас в ста милях от Вашингтона.

Ранее УРА-Информ сообщал, как президент Трамп заявил, что напряженность между США и КНДР может вылиться в крупный конфликт.