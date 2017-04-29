В Украине запретили фильм про Олеся Бузину

Об этом сообщили на странице Госкино в Facebook. Как отмечается, киноленту запретили с инициативы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени", экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрации этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства",– отметили в Госкино.

В свою очередь фильм был создан украинскими журналистами-друзьями Бузины. Кроме того, картина содержит рассказы друзей и соратников Олеся о его жизни и творчество. Тем не менее каких-либо призывов к свержению конституционного строя в нем нет.

Кроме того, документальный фильм "Олесь Бузина: Жизнь вне времени" был снят в 2016 году. Однако националистам он сразу не понравился и они всеми силами срывали его показы в Украине.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на брифинге Государственного агентства Украины по вопросам кино председатель Филипп Илленко заявил, что у Украины на Каннском фестивале будет свой павильон.