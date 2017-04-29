В Турции заблокирован доступ к "Википедии"

Об этом сообщает газета Hurriyet, сылаясь на данные мониторинговой организации Turkey Blocks.

Как отмечается, доступ к "Википедии" был закрыт примерно с 8:00 по местному времени.

В свою очередь на сайте Совета по информационным технологиях и связям Турции сказано, что решение о закрытии интернет-энциклопедии принято в качестве "административной меры". Поскольку потеря доступа является стабильной из-за интернет-фильтров, которые используются для цензуры контента в стране.

Тем не менее наблюдатели обвиняют правительсвто Турции, что блокировка "Википедии" состоялось без соответствующего судебного решения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", высшая избирательная комиссия Турции в среду, 19 апреля, заявила, что не будет аннулировать результаты референдума, согласно которым будут расширены полномочия президента страны.