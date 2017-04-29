15:53 29.04.2017 | Общество | Новости
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В Турции заблокирован доступ к "Википедии"

На территории Турции в суботу, 29 апреля 2017 года, был заблокирован доступ к крупнейшей интернет-энциклопедии. 

В Турции заблокирован доступ к

Об этом сообщает газета Hurriyet, сылаясь на данные мониторинговой организации Turkey Blocks.

Как отмечается, доступ к "Википедии" был закрыт примерно с 8:00 по местному времени. 

В свою очередь на сайте Совета по информационным технологиях и связям Турции сказано, что решение о закрытии интернет-энциклопедии принято в качестве "административной меры". Поскольку потеря доступа является стабильной из-за интернет-фильтров, которые используются для цензуры контента в стране.

Тем не менее наблюдатели обвиняют правительсвто Турции, что блокировка "Википедии" состоялось без соответствующего судебного решения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", высшая избирательная комиссия Турции в среду, 19 апреля, заявила, что не будет аннулировать результаты референдума, согласно которым будут расширены полномочия президента страны.


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