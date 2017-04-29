Порошенко поздравил конструкторское бюро с удачным испытанием ракетного комплекса

На днях Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" успешно запустило испытание ракетного комплекса "Ольха". По этому поводу глава государства Украины Петр Порошенко выразил глубокую благодарность комлексу.
Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
Согласно словам президента Украины, все комплектующие ракетного комплекса сделаны в Украине.
"Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" – украинские", - написал Петр Порошенко.
Также лидер украинского государства заверил, что работа над укреплением обороноспособности Украины продолжается.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее ракетный эсминец из США был направлен в Южно-Китайское море. В свою очередь данный шаг был сделан с целью получения опыта в осуществлении важных миссий в ключевых регионах.