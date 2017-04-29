Порошенко поздравил конструкторское бюро с удачным испытанием ракетного комплекса

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Согласно словам президента Украины, все комплектующие ракетного комплекса сделаны в Украине.

"Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" – украинские", - написал Петр Порошенко.

Также лидер украинского государства заверил, что работа над укреплением обороноспособности Украины продолжается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее ракетный эсминец из США был направлен в Южно-Китайское море. В свою очередь данный шаг был сделан с целью получения опыта в осуществлении важных миссий в ключевых регионах.