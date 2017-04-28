08:59 28.04.2017 | Общество | Новости
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Во Франции в школе отравились более 300 детей

Во французском городе Руан после обеда в школьной столовой в больницу попали более 300 детей.

Во Франции в школе отравились более 300 детей

Врачи диагностировали у всех отравление. Как сообщает AFP, это ученики почти 50 учебных заведений города - 41 школы и 6 яслей.

Дети почувствовали тошноту после того, как поели пищу, доставленную из одного и того же комбината питания. С недомоганием части из них удалось справиться на местах, остальных скорая помощь доставила в больницы.

На данным момент медики заверили, что угрозы их жизни нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 2 марта в школе села Лудин от отравления неизвестным химическим веществом госпитализировали 20 детей и педагога. Все жаловались на ухудшение самочувствия из-за неприятный запах в подсобном помещении кабинета химии.


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