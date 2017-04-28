Вимога проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВАІК»

ВИМОГА

Про проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВАІК» (код за ЄДРПОУ 39802916)

ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37201731), як учасник ТОВ «ВАІК» (код за ЄДРПОУ 39802916), що володіє часткою статутного капіталу у розмірі 50 (п’ятдесят) %, на підставі ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства» вимагає проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВАІК» за адресою: 84102, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ГРАНИЧНА, будинок 42, кабінет директора об 11:00 годин «06» червня 2017 року.

Питання, які підлягають включенню до порядку денного позачергових загальних зборів учасників:

Відповідно до Статуту ТОВ «ВАІК» та ЗУ «Про господарські товариства», пропонується наступний порядок реєстрації та ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним:

Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись «06» червня 2017 року з 10-00 до 10-45 години за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах учасникам та їх уповноваженим представникам мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб додатково мати при собі довіреність оформлену згідно вимог діючого законодавства.

Будь-хто з учасників товариства (їх представників) вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Учасники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВАІК», починаючи з дня отримання повідомлення, включаючи день проведення зборів, за адресою: Україна, 84102, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ГРАНИЧНА, будинок 42, кабінет директора ТОВ «ВАІК», у робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год. Відповідальна особа – директор ТОВ «ВАІК» Залознова Ольга Станіславівна. Тел +38 050 728 06 70

В день проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВАІК» ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників відбуватиметься за місцем їх проведення до 10 годин 45 хвилин 06 червня 2017р.

З повагою,

Учасник ТОВ «ВАІК»

Директор ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП» О.В. Становий