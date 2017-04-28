Верификация пленных займет время, поскольку речь идет о сотнях граждан, - Ирина Геращенко

Он займет некоторое время, поскольку речь идет и сотнях людей. Об этом на своей страничке в социальной сети сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, наконец-то, началась верификация заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения наших заложников. Большинство из них не хотят возвращаться на оккупированные территории.

Их сотни и поэтому этот мониторинг займет определенное время, - написала политик, добавив, что верификация приблизит день освобождения заложников.

На протяжении четырех месяцев в Минске в гуманитарной группе со сложностями договаривались о привлечении международных организаций к процессу верификации. Сегодня этот процесс начался при участии офиса омбудсмена, СБУ и в координации ОБСЕ, представители этой Организации посетят пенитенциарные учреждения, - подчеркнула Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Ирина Геращенко рассказала, что в настоящее время на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 127 украинских заложников.