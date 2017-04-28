11:29 28.04.2017 | Общество | Новости
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В Венгрии построили еще один забор против мигрантов

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил об строительстве второй линии ограждения на границе с Сербией. 

В Венгрии построили еще один забор против мигрантов

Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТРС.

По мнению Орбана, это сооружение должно воспрепятствовать попыткам мигрантов незаконно проникнуть в страну. 

При этом длинна конструкции составляет 155 километров, а ее высота – 3 метра.

Согласно словам Орбана, этот забор остановит любое количество людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стену строят также в южных и юго-восточных провинциях Турции. Основная задача стены - предупредить контрабанду и нелегальное пересечение границ. 


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