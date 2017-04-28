В Венгрии построили еще один забор против мигрантов

Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТРС.

По мнению Орбана, это сооружение должно воспрепятствовать попыткам мигрантов незаконно проникнуть в страну.

При этом длинна конструкции составляет 155 километров, а ее высота – 3 метра.

Согласно словам Орбана, этот забор остановит любое количество людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стену строят также в южных и юго-восточных провинциях Турции. Основная задача стены - предупредить контрабанду и нелегальное пересечение границ.