В Венгрии построили еще один забор против мигрантов

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил об строительстве второй линии ограждения на границе с Сербией.
Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТРС.
По мнению Орбана, это сооружение должно воспрепятствовать попыткам мигрантов незаконно проникнуть в страну.
При этом длинна конструкции составляет 155 километров, а ее высота – 3 метра.
Согласно словам Орбана, этот забор остановит любое количество людей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", стену строят также в южных и юго-восточных провинциях Турции. Основная задача стены - предупредить контрабанду и нелегальное пересечение границ.