В Украине вступили в силу новые правила дорожного движения

Соответствующий документ был опубликован в издании "Голос Украины" 27 апреля 2017 года. Авторы документа ожидают, что он уменьшит аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение.

Таким образом, согласно с текстом закона, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, будет предоставляться транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Согласно документу, он вступает в силу на следующий день после опубликования. Напомним, 4 апреля Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №4246 "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины" О дорожном движении (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу)".

При этом сначала документ поддержали за основу 242 парламентария, но по предложению профильного комитета он был проголосован в целом.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал его в среду, 26 апреля.