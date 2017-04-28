В Украине в пятницу тепло, на западе пройдут дожди

В западной части страны местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза, ночью в Карпатах и на Волыни - сильные дожди. На остальной территории синоптики обещают сухую и теплую погоду. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров за секунду, порывистый.

Температура воздуха днем составит 19-24 градуса тепла.

В Киеве сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-23 градуса.

На западе страны в пятницу в большинстве областей пройдут дожди с грозами, ночью в Карпатах и в Волынской области сильные дожди. Ночная температура воздуха составит 4-11 градусов тепла. Днем будет от 19 до 24 градусов.

На севере также без осадков. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки в 5-11 градусов. Днем потеплеет до 18-24 градусов.

В центральных областях без осадков. Температура воздуха ночью будет от 3 до 9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов.

На востоке Украины осадков также не предвидится. Температура ночью составит 2-9 градусов со знаком плюс, в Луганской области на почве местами заморозки до 2 градусов мороза. Днем термометры покажут 15-20 теплых градусов.

На юге страны в пятницу без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-22 градуса.

В Крыму также без осадков и тепло. Ночная температура воздуха составит 4-9 градусов тепла. Днем будет от 15 до 20 градусов.