14:53 28.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе не должно быть волнений на майские праздники – Антон Геращенко

Пресс-служба Народного фронта передает сообщение советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко касательного того, что Служба безопасности и Национальная полиция Украина предотвратили попытки устроить провокации в Одессе, которые готовились на 2 мая

В Одессе не должно быть волнений на майские праздники – Антон Геращенко

В сообщении говорится, что планировалась организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были проводить хулиганские акции, которые потом бы освещались  на российских телеканалах. Целью было показать, что Одесса все равно бунтует.

Кроме того, Геращенко предупредил, что тот, кто придет 2 мая и будет устраивать хулиганские акции по дестабилизации ситуации в Одессе, получит очень жесткий законный отпор.

Ранее УРА-Информ сообщал, что гранатометы обнаружили на трассе Кубка Украины по мотокроссу.


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