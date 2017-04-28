В Одессе не должно быть волнений на майские праздники – Антон Геращенко

В сообщении говорится, что планировалась организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были проводить хулиганские акции, которые потом бы освещались на российских телеканалах. Целью было показать, что Одесса все равно бунтует.

Кроме того, Геращенко предупредил, что тот, кто придет 2 мая и будет устраивать хулиганские акции по дестабилизации ситуации в Одессе, получит очень жесткий законный отпор.

Ранее УРА-Информ сообщал, что гранатометы обнаружили на трассе Кубка Украины по мотокроссу.