В Кропивницком протесты из-за МАФов

В сообщении говорится, что люди ходят по кругу пешеходными переходами, таким образом протестуя против установления МАФов.

Утверждается, что граждане требуют, чтобы власти пересмотрели свое отношение к людям и к городу.

Основная группа людей требует встречи с мэром или его заместителем, зато другая группа активистов обвиняет протестующих в провокациях и советует им идти на свои рабочие места.

Ранее УРА-Информ сообщает, что в Венгрии построили еще один забор против мигрантов.