15:19 28.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком протесты из-за МАФов

УНН передает, что люди перекрыли движение по главной улице города Большая Перспективная.

В Кропивницком протесты из-за МАФов

В сообщении говорится, что люди ходят по кругу пешеходными переходами, таким образом протестуя против установления МАФов.

Утверждается, что граждане требуют, чтобы власти пересмотрели свое отношение к людям и к городу.

Основная группа людей требует встречи с мэром или его заместителем, зато другая группа активистов обвиняет протестующих в провокациях и советует им идти на свои рабочие места.

Ранее УРА-Информ сообщает, что в Венгрии построили еще один  забор против мигрантов.


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