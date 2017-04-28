В Карпатах сохраняется опасность схода лавин

Украинские синоптики предупреждают об опасности. Как сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, по прогнозам Укргидрометцентра сегодня в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная третьего уровня лавинная опасность.

В ведомстве также напомним, что с восточного склона горы Брецкул вчера сошли три лавины мокрого снега объемами 1600, 900 и 800 кубическим метров. При этом с восточного склона горы Пожежевской также сошла лавина объемом 1600 кубических метров.

В связи с этим спасатели предупредили граждан быть осторожными и воздержаться от походов в горы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в западной части страны местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза, ночью в Карпатах и на Волыни - сильные дожди.

На остальной территории синоптики обещают сухую и теплую погоду. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров за секунду, порывистый. Температура днем будет от 17 до 26 градусов тепла.