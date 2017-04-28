В четверг боевики ранили троих украинских военных

За минувшие сутки противник 52 раза открывал огонь по нашим позициям. В результате таких действий ранено трех военнослужащих ВСУ. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на приморском направлении огнем минометов, БМП и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного.

Вместе с тем из минометов, БМП и гранатометов различных систем враг бил по опорным пунктам вблизи Марьинки, а из минометов калибра, БМП, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия обстрелыл Гнутово.

Затем боевики обстерляли Широкино, Новотроицкое, Павлополь и Красногоровку из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам вблизи Новоселовки Вторая стрелял из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении боевики вновь обстреляли Авдеевку из артиллерии, минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Зайцево и Каменки противник применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Верхнеторецкого - вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. По позициям в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых гранатометов.

На луганском направлении подразделения боевиков из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициям вблизи Крымского. По опорным пунктам вблизи Катериновки противник вел огонь из 82-мм минометов и гранатометов. Защитников станицы Луганской и Сизого враг обстреливал из гранатометов различных систем, а защитников Валуйского - из стрелкового оружия.

В штабе также заверили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 27 апреля, боевики и российские наемники 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате таких действий погиб один украинских военнослужащий. Шесть человек получили ранения.