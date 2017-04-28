В Бердянске чиновник получил взятку и пытался скрыться от полиции

Мужчина попался на получении взятки, а когда его хотели задержать попытался скрыться, однако протаранил своим автомобилем полицейскую машину. Как сообщили журналистам в полиции Запорожской области, сотрудники областного управления противодействия преступности в сфере экономики задокументировали факт получения взятки.

Местный чиновник, который занимает особо ответственное положение и осуществляет правоохранительную деятельность в природоохранной сфере получил шесть тысяч гривен. За эти деньги он обещал не привлекать к ответственности гражданина за незаконный вылов рыбы в заповедной зоне.

Его задержание проходило в рамках уголовного дела, открытого прокуратурой области по факту вымогательства от граждан. Однако во время задержания взяточник попытался скрыться от сотрудников полиции при этом своей машиной врезался в автомобиль полицейских.

Вместе с тем чиновник был задержан в одном из центральных парков Бердянска. Вместе с тем следователи предполагают, что чиновник неоднократно получал деньги от граждан, задержанных за незаконный вылов в заповедной зоне. Задержанный взят под стражу. Меру пресечения на время его содержания под стражей определит суд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Львовская полиция задержала заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции Львовской области. Майор полиции попался во время получения взятки. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, офицер требовал от местного жителя 22 тысячи гривен.