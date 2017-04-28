Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Слов’янська птахофабрика"

На підставі вимоги учасника ТОВ «Слов’янська птахофабрика» (код за ЄДРПОУ 39552652) - ТОВ «ЛІГА ІНФО» №183 від 18.04.2017р. щодо скликання позачергових загальних зборів учасників товариства, керуючись частиною 4 ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства», пунктом 8.2. Статуту Товариства, з врахуванням мінімальних строків, встановлених ч.5 ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства» та пунктом 8.2. Статуту на відправлення повідомлення учасникам про проведення загальних зборів учасників товариства, цим повідомляємо учасників Товариства про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства за адресою: 84190, Донецька область, Слов’янський район, с. Дмитрівка, вул. Мічуріна, 61, кабінет директора з 11:00 годин «05» червня 2017 року.
Порядок денний проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика»:
Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів учасників Товариства;
Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
Формування учасниками Товариства у повному обсязі статутного капіталу ТОВ «Слов’янська птахофабрика»;
Затвердження семиденного строку для формування статутного капіталу ТОВ «Слов`янська птахофабрика» учасниками Товариства;
Звіт Директора Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту ТОВ «Слов`янська птахофабрика».
Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись «05» червня 2017 року з 10-00 до 10-45 години за місцем проведення зборів.
Для участі у загальних зборах учасникам та їх уповноваженим представникам мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб додатково мати при собі довіреність оформлену згідно вимог діючого законодавства.
Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.
Учасники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика», починаючи з дня отримання повідомлення, включаючи день проведення зборів, за адресою: Україна, 84190, Донецька область, Слов’янський район, с. Дмитрівка, вул. Мічуріна, 61, кабінет директора ТОВ «Слов’янська птахофабрика», у робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год. Відповідальна особа – директор ТОВ «Слов’янська птахофабрика» Бовдуй Іван Петрович. Телефон: +380509370933.
В день проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Слов’янська птахофабрика» ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників відбуватиметься за місцем їх проведення до 10 годин 45 хвилин 05 червня 2017р.