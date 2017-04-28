Президент Украины почтил память жертв операции "Висла"

Об этом сообщает сайт президента Украины.

По словам Порошенко, много лет назад военно-политическая операция польской коммунистической власти осуществила депортацию на север и запад Польши более 140 тыс. украинцев из Лемковщины, Надсяння, Подляшье и Холмщины.

Таким образом, тысячи украинцев потеряли жизнь во время депортации, потерпев страдания, жестокие пытки в концентрационном лагере в Явожно

Кроме того, в 1944-1946 годах из Польши в УССР было перемещено более 480 тыс. этнических украинцев. В свою очередь использовали различные методы воздействия на людей - от психологического давления до физической силы с привлечением войск.

"Сегодня мы вместе с нашими польскими друзьями склоняем головы перед светлой памятью всех жертв операции "Висла". Наш общий долг — сделать все, чтобы подобное зло больше никогда не повторилось, - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комиссия Киевской городской рады по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей рекомендует киевским депутатам объявить 2017 Годом Украинской революции и УПА.