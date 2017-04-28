Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ "ВАІК"

Порядок денний проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВАІК»:

Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись «06» червня 2017 року з 10-00 до 10-45 години за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах учасникам та їх уповноваженим представникам мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб додатково мати при собі довіреність оформлену згідно вимог діючого законодавства.

Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Учасники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВАІК», починаючи з дня отримання повідомлення, включаючи день проведення зборів, за адресою: Україна, 84102, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ГРАНИЧНА, будинок 42, кабінет директора ТОВ «ВАІК», у робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год. Відповідальна особа – директор ТОВ «ВАІК» Залознова Ольга Станіславівна. Тел +38 050 728 06 70.

В день проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВАІК» ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників відбуватиметься за місцем їх проведення до 10 годин 45 хвилин 06 червня 2017р.