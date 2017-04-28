00:30 28.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Львова задержала за взятку своего коллегу

Львовская полиция задержала заместителя начальника одного из отделов Национальной полиции Львовской области.

Полиция Львова задержала за взятку своего коллегу

Майор полиции попался во время получения взятки. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, офицер требовал от местного жителя 22 тысячи гривен.

За эти деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности за кражу. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен.

По факту взяточничества открыто уголовное дело согласно соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура объявила о подозрении депутату Черкасского областного совета от "Радикальной партии". Его подозревают в присвоении государственного имущества на сумму в 55 миллионов гривен.


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