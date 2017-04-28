Полиция Львова задержала за взятку своего коллегу

Майор полиции попался во время получения взятки. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, офицер требовал от местного жителя 22 тысячи гривен.

За эти деньги он обещал не привлекать его к уголовной ответственности за кражу. Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч гривен.

По факту взяточничества открыто уголовное дело согласно соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура объявила о подозрении депутату Черкасского областного совета от "Радикальной партии". Его подозревают в присвоении государственного имущества на сумму в 55 миллионов гривен.