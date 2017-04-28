09:32 28.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Неподалеку Красногоровки погиб украинский военный

В пятницу утром, 28 апреля, боевики обстреляли опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку Красногоровки.

Неподалеку Красногоровки погиб украинский военный

В результате таких действий погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще четверо защитников получили ранения.

Как сообщает пресс-центра штаба антитеррористической операции, противник с утра вел огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, которая находится на временно неподконтрольной Украины территории. Тут боевики стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В частности, по позициям ВСУ противник применил 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 52 раза вели огонь по позициям украинских военных.


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