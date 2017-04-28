Неподалеку Красногоровки погиб украинский военный

В результате таких действий погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Еще четверо защитников получили ранения.

Как сообщает пресс-центра штаба антитеррористической операции, противник с утра вел огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, которая находится на временно неподконтрольной Украины территории. Тут боевики стреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В частности, по позициям ВСУ противник применил 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 52 раза вели огонь по позициям украинских военных.